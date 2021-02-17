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İstanbul'da kardan yaptı gören fotoğrafını çekti! Gelip geçen para taktı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir esnaf, iş yerinin bulunduğu sokakta kardan gelin yaptı. Yoldan geçenlerin takı taktığı kardan gelinin üzerinde biriken paralarla sokak hayvanlarına mama alındı.

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Arnavutköy’de bir düğün fotoğrafçısının dükkanının olduğu sokakta yaptığı 'Kardan Gelin', mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, kardan gelini görünce kurdeleye para taktı. Sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında beslenmelerine katkıda bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Fotoğrafçı Uğur Yiğit, "Kardan Kadın yaptık ve yoldan geçen birçok kişi takı niyetine gönüllerinden ne koptuysa kurdeleye bağladılar. Hatıra fotoğrafı çekenler de oldu. Bizler de bu toplanan paralarla sokaktaki dostlarımız olan kedi, köpek ve kuşlar için mama alarak onların beslenmelerine yardımcı olduk" dedi.

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