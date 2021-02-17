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Türk Standartları Enstitüsü'nden ikinci el cep telefonlarına düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen ikinci el cep telefonu yenileme merkezleri için belirlenen kurallar Türk Standartları Enstitüsünce yayımlandı.

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Türk Standardları Enstitüsü, ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi. Standartta cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasını içeren kurallar yer alıyor.

Standartla, cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıya bütün dijital veriler kaldıracak.

Cihazın sorumluluğu merkezlerde olacak
Yenileme merkezleri cihazın sorumluluğunu üstlenecek. Yenilen telefonun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek.

Cihazların klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. Cihaza ait müşteri beyanıyla kayıt altına alınan bilgiler karşılaştırılacak.

Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler belgelendirme başvurusunu TSE'ye yapacak.

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