BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,44
ALTIN 400,25
HABER /  DÜNYA

Ankara, Moskova ve Tahran'dan İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı

Garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada; Türkiye, Rusya ve İran'ın İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

Abone ol

Rusya'nın Soçi kentinde salgının başlangıcından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Sona erdirilmesi çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in genel toplantıda okuduğu ortak açıklamanın metninde, “Rusya, Türkiye ve İran, İsrail’in Suriye’de devam eden, uluslararası hukuku ve uluslararası beşeri hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınadı ve sona erdirilmesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da cinsiyet ayrımcılığı zirvede! Kadınlar toplantılara katılsın ama konuşmasın
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı! Hepsi de Suriye uyruklu
Mostafa Mohamed'e övgü: Salah'ın yolunda
Fenerbahçeli yönetici Burak Çağlan Kızılhan için FETÖ iddiası
Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adalet Bakanlığı hapishaneyi satışa çıkardı! İşte açık arttırma fiyatı
Karı koca ve 4 yaşındaki çocukları ölü bulunmuştu! Eskişehir'deki vahşette 3 gözaltı
Türk mühendislerin yaptığı dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç sularında
Yorumlar