Ankara, Moskova ve Tahran'dan İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı

Garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada; Türkiye, Rusya ve İran'ın İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

Abone ol

Rusya'nın Soçi kentinde salgının başlangıcından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Sona erdirilmesi çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in genel toplantıda okuduğu ortak açıklamanın metninde, “Rusya, Türkiye ve İran, İsrail’in Suriye’de devam eden, uluslararası hukuku ve uluslararası beşeri hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınadı ve sona erdirilmesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.