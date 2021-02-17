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Rekor üstüne rekor kırdı! Bitcoin yükselişi sürüyor

BİTCOİN son dönemdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin 51 bin 259 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi.

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Yeni yılın başından itibaren hızla yükselen Bitcoin'in yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin 51 bin 259 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. 

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti. Daha sonraki günlerde Mastercard ve Bank of New York Mellon'un kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımları ile Bitcoin yeni bir rekor kırmış, 49 bin dolar seviyesine çıkmıştı.

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