İstanbul'da hayrete düşüren yöntemle kiliseyi satışa çıkardı! 118 adet...

İSTANBUL'da İstiklal Caddesi'nde yer alan Sent Antuan Kilisesi sahte belgelerle satışa çıkaran 14 kişilik çeteyle iligli dava açıldı.

İstanbul Beyoğlu'nun simge yapılarından İstanbul'un en büyük Katolik Kilisesi Sent Antuan'ın varislerini bularak satışa çıkartan Sebahattin Gök ve kurduğu örgütün 14 üyesi hakkında dava açıldı. Sen Antuan isimli Kilise geçmişte İtalyan kraliyet ailesi üzerine kayıt edilmişti. 1971 yılında Papa 1. Francesco ve kraliyet ailesi mirasçıları haklarından feragat etti. Bina Sent Antuan Kilisesi adına kayıt edildi. Sebahattin Gök isimli bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek söz konusu Kilisenin varislerine ulaştı.



Varislere, söz konusu Kilise taşınmazları üstünde hakları olduğunu belirterek, Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesi'nce mirasçılık belgesi aldırdı. Varislerin vekaletnamelerini de alan Gök, Beyoğlu Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak taşınmazları satmak istedi. Durum Kiliseye bildirilince Kilise başrahibi Iulian Pişta avukatı Afşin Hatipoğlu aracılığıyla, Kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurdu. Bu skandal olayı SABAH gazetesi yaptığı haberle duyurmuştu.







İşbirliği yaptılar

Kiliseyi satmaya çalışan ve hakkında 34 farklı soruşturma dosyası da bulunduğu belirtilen Sebahattin Gök, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, Sebahattin Gök'ün lideri olduğu bir çetenin Türkiye'de özellikle Rum, Ermeni, Musevi, İtalyan, Fransız gibi yabancı kişilere ait sahipleri yurt dışında olan veya vefat etmiş gayrimenkulleri kamuda işbirliği içerisinde olduğu şahısların yardımıyla tespit ettiklerini belirledi.



'Öldü' şeklinde gösterdiler

Sahipsiz mülkleri bu şekilde bulduktan sonra, bu mülklerin sahiplerini, varislerini ve Türkiye'deki mülklerinden haberdar olup olmadıklarını araştırdıkları, varislerin Türkiye'ye çok gelip gitmiyorlarsa varisler adına sahte bir vekalet (yurt dışı noterlere ait) düzenlenerek ya da şahısların 'öldü' şeklinde gösterilerek Türkiye'den bir varis uydurularak usulsüz şekilde gayrimenkullerin satışını yaparak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.







17 dosya birleştirildi

Savcılıkça, 24 mağdurun Gök hakkında farklı tarihlerde farklı şikayetleri olan 17 dosyayı birleştirildi. Gök'ün İstanbul'daki bazı ilçelerde ondan fazla satış için işlem yaptığı belirlendi. Gök ve üyelerinin Bakırköy Tapu Müdürlüğünde 11, Şişli Tapu Müdürlüğünde 19, Beyoğlu Tapu Müdürlüğünde 73, Adalar Tapu Müdürlüğünde 13 ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğünde 2 adet işlemi usulsüz ve sahte belgelerle yaptığı ortaya çıktı.



Onlarca gayrimenkul belirlendi

Gök'ün kendi adına ve ailesine ait gayrimenkul taşınmaz bilgileri incelendiğinde ise Sebahattin Gök adına yedi, babası adına on yedi, eşi adına on dört ve oğlu adına dört gayrimenkul belirlendi. Bu gayrimenkullerin genel itibari ile Beyoğlu, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Adalar vs. ilçelerinde olduğu, bahse konu gayrimenkullerin sahibinin büyük çoğunluğunun Rum, Ermeni, Musevi, İtalyan, Fransız vs. olduğu ve gayrimenkuller genel olarak varislerden alınarak bir süre sonra üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi.







Koli koli evrak bulundu

Gök'ün evinde yapılan aramada yirmi koli evraka el konuldu. Bu evraklar arasında ele geçirmeyi planladığı başka gayrimenkullerin de olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sebahattin Gök otuz yıllık emlakçı olduğu, Sakarya'da faaliyet yürüten Eray isimli bir avukat ile çalıştığını, kendisine gelen gayrimenkul veraset konularıyla ilgili evrakları veraset ilamı yapılması ve takibi için dosya ücreti ile anlaştığını, soruşturmaya konu verasetleri tapuya ibraz ettiğini, ilamın sahte olduğundan haberinin olmadığını kaydetti.



İddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık Gök ile birlikte hareket eden Gök'e ait tüm dosyaların zabıt katipliğini yapan, tapu müdürlüğü çalışanları ve uluslar arası noterlik çalışanlarının bulunduğu 14 çete üyesi hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından iddianame düzenledi.







Kilise yetkilileri mahkemeye başvurdu

İddianamede Sabah gazetesinin duyurduğu Taksim İstiklal Caddesindeki Sent Antuan Kilisesi'ni de varislerin mahkemeden aldığı ''mirasçıdır'' belgesi ardından vekaletnamelerini de alan Sebahattin Gök'ün 2020 yılının Şubat ayında Beyoğlu Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak taşınmazları satmak istediği fakat kilise yetkililerinin mahkemeye başvurmasıyla satışın tamamlanamadığı anlatıldı.



50 milyon liralık vurgun

Basında yer alan haberler sonrası soruşturmasının derinleştirildiği kaydedilen iddianamede, örgüt üyelerinin haklarında tek tek yürütülen soruşturmalarda mevzuatı iyi bilmeleri nedeniyle bir şekilde sıyrıldıkları anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, bu durumdan cesaret alan üyelerin eylemlerine devam ettikleri, örgütün noter, nüfus müdürlüğü, tapu müdürlüğünde yapmış olduğu işlemlerin; yurtdışında ikamet eden ve resmi makamlara öldüğü henüz bildirilmeyen vatandaşı, hala hayatta gibi gösterilerek elde ettikleri bu taşınmazları kısa bir süre içinde başka şahıslara devrettikleri kaydedildi. 50 milyon liralık vurgun yapan çete lideri Gök'ün 285 yıla kadar hapsi istenirken, çete lideri Gök'le birlikte kendisine ait tüm dosyaların zabıt kâtipleri ve tapu müdürlüğü çalışanları, uluslararası noterlik çalışanlarından oluşan şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.