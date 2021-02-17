Covid-19 savaşçılarının yoğun kış şartlarında aşıyı ulaştırma serüveni! "Vurdunuz kırdınız geldiniz”
Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 ile ön cephede savaşlarını sürdüren sağlık çalışanları, dağ taş, kar kış demeden sırası gelen herkese aşıyı ulaştırmaya çalışıyor.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları sırası gelen vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlayan aşılama programı, şu anda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile onların 60 yaş ve üzeri eşlerine kadar geldi.
Ankara'da aşılanma sırası gelen ancak yürüyemediği için engelli bakım hizmeti alan 69 yaşındaki Emire İzgi de aşısını oldu. Ankara’nın 1135 rakımlı Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali köyünde ikamet eden Emire İzgi, aşı olmak için randevusunu aldı.
Ancak yaşlı kadın yürüme güçlüğü çektiği ve evde bakım hizmeti aldığı için ekipler, yer yer yaklaşık 40-50 santimetreyi bulan kar ve zorlu kış şartlarında aşıyı evine kadar götürerek yaptı.
Evinde aşısını olan Emire İzgi, “Çok teşekkür ederim aşımı yaptılar. Bana da hizmet ettiniz. Halamın kızı var yaşlı, ona git aşını ol dedim. Bak bizim adam oldu dedim. Herkese gitmelerini tavsiye ederim. Sağlık ekiplerinin hepsine teşekkür ederim. Valla nasıl geldiniz? Ben çıktım üşüdüm geldim. Siz nasıl geldiniz bilmiyorum” diye konuştu.