Covid-19 savaşçılarının yoğun kış şartlarında aşıyı ulaştırma serüveni! "Vurdunuz kırdınız geldiniz”

Evinde aşısını olan Emire İzgi, “Çok teşekkür ederim aşımı yaptılar. Bana da hizmet ettiniz. Halamın kızı var yaşlı, ona git aşını ol dedim. Bak bizim adam oldu dedim. Herkese gitmelerini tavsiye ederim. Sağlık ekiplerinin hepsine teşekkür ederim. Valla nasıl geldiniz? Ben çıktım üşüdüm geldim. Siz nasıl geldiniz bilmiyorum” diye konuştu.