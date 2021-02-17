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İstanbul'da kardan öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 2 metre boyunda

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir telefoncu dükkanı işletmecisi, kardan adam yerine 2 metre uzunluğunda kardan cep telefonu yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar, kardan cep telefonunu şaşkınlıkla izledi.

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İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların kimi kar topu oynarken, kimiyse kardan adam yaparak karın tadını çıkarıyor. Ümraniye’de telefoncu dükkanı işletmecisi Yunus Emre Ayvaz ise kardan adam yerine kardan cep telefonu yaptı. Ayvaz, bir gün boyunca uğraşarak yaptığı 2 metre uzunluğundaki kardan cep telefonunun üzerine rakamlar ile açma kapama tuşlarını koymayı da ihmal etmedi.

Farklılık olması için kardan cep telefonu yaptığını belirten Yunus Emre Ayvaz, “Mesleğimiz telefonculuk olunca aklımıza ilk bu geldi. Bu tarz bir şey daha önce görmedik. Yapımı yaklaşık bir gün sürdü. Çokta eğlenerek yaptık” diye konuştu. Çevreden geçen vatandaşlar, kardan cep telefonunu şaşkınlıkla izledi.

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