Rusya'da otoyola çığ düştü! Türk şoförler mahsur kaldı

RUSYA'da otoyola düşen çığ nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. Türk şoförler de TIR'larıyla birlikte felakete yakalananlar arasındaydı.Abone ol
Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında çığ felaketi yaşandı. Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıdaki TIR ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı ifade edildi.
Çığ altında mahsur kalanlar arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu ifade edildi. Karlar altında kalan TIR sürücüleri mahsur kaldıkları o anları telefona kaydetti.
Sıcaklık eksi 17 derece
Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu ifade edilirken, termometrelerin eksi 17'e kadar düştüğü belirtildi.