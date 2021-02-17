Hakkari usulü muhteşem kayak! Çevre köy televizyondan gördü öğrenmeye geldi
HAKKARİ'de gençler karlı tepeleri kayak pistine çevirdi. Onlara daha sonra yaşlılar da eşlik etti, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak takımlarıyla gösterdikleri performans, profesyonel sporcuyu aratmadı.
Şemdinli ilçesine bağlı 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan gençlerin, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla tırmandıkları tepelerden kayak yapmaları, köylülerin en büyük eğlencesi haline geldi.
"Liyan" adını verdikleri takımlarla her gün kayak yapan gençlerin bu etkinliği, çevre köy ve mezralarda yaşayanlardan da ilgi görmeye başladı.
Kayalar köyüne gelerek tahta kayak takımlarından satın alan köylüler, gençlerle yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 500 rakımlı tepeye tırmanarak ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Kayak takımlarını kayış ve iple ayaklarına sabitleyen köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturdu.