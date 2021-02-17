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Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı

Ardahan ve Kars'ta süren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde TIR geçişlerine izin verilmiyor.

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ARDAHAN ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde gün boyu devam eden kar yağışı akşama doğru tipiye dönüştü. Tipi ve yoğun kar yağışı yüzünden yollarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar ve tipi dolayısıyla Ardahan-Şavşat kara yolu başta olmak üzere yüksek rakımlı geçit ve yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren tipi sebebiyle tır geçişlerine izin verilmiyor. Tırlar, söz konusu yolun Ardahan çıkışındaki polis noktasında bekletiliyor.

Tır sürücüsü Hızır Yılmaz, AA muhabirine, dün geceden bu yana beklediklerini belirterek, "Burası hakikaten şu an çok sıkıntılı. Yoğun kar ve tipi görüş mesafesini düşürdü ve yoğun buzlanma mevcut. Bu nedenle beklemeye koyulduk. Geçiş için tipinin dinmesini bekliyoruz." dedi.

Kars

Kars'ın Arpaçay ilçesinde de sürücüler ve yayalar tipi yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin Kuyucuk köyünde de besiciler hayvanlarını güçlükle su içecekleri alanlara götürebildi.

Besicilerden Hüseyin Can Aktaş, AA muhabirine, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü kaydederek, "Sabah yağan kar şimdi etkisini tipiye çevirdi. Hava bir anda buz kesti, önümüzü göremiyoruz. Hayvanları suya zor götürdük." diye konuştu.

Köylülerden Sümmani Demir ise bu yıl ilk kez böyle şiddetli tipiye maruz kaldıklarını belirterek, "Bakkala gitmiştim, tipi bir anda başladı. Şu an eve gitmekte zorluk yaşıyorum." ifadesini kullandı.

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