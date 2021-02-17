BIST 1.541
DOLAR 6,96
EURO 8,39
ALTIN 398,28
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da bir bina girişinde ceset bulundu

Sakarya'nın Yalı Mahallesi'nde bulunan bir binasının giriş merdivenlerinde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, cesedin Ekrem Kumcağız'a (63) ait olduğunu tespit etti.

Abone ol

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir binanın girişindeki merdivenin altında 63 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Yalı Mahallesi 174. Sokak'ta bir binanın girişinde bulunan merdivenin altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, cesedin Ekrem Kumcağız'a (63) ait olduğunu tespit etti.

İlk incelemede merdivenlerden düşmüş olabileceği değerlendirilen Kumcağız'ın cesedi, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500 bini geçti
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Galatasaray'da Sarachi'nin yerine Yairo Moreno geliyor
Altın mı Bitcoin mi? Ünlü iş adamı Jim Rogers'da dikkat çeken açıklama
Gara'daki teröristin katıldığı katliam saldırıları
Altın erimeye devam! Gram altın 400 TL'nin altını gördü! Uzmanlardan önemli uyarılar
Gazeteci Nuray Göktaş hayatını kaybetti! Hastalığı yüzünden tedavi görüyordu
Maltepe'de Ayşegül Aktürk'ü 13 bıçak darbesiyle öldürmüştü! 'Üzerine düştüm' dedi
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 'yeni anayasa için dört aşamalı yol haritası' açıklaması
İstanbul'da kardan öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı! 2 metre boyunda
Yorumlar