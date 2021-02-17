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HABER /  SAĞLIK

Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da koronavirüs aşısı yaptırılabiliyor

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği hatırlatıldı.

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Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda; vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için enabiz.gov.tr ve mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz" ifadesine yer verildi.

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