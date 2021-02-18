Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı dolandırıcılığı uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, aşı dolandırıcılığına ilişkin vatandaşları uyararak "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşı dolandırıcılarına karşı uyarı bulundu.

Gece yarısı Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyararak "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" ifadelerini kullandı.