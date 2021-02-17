Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur." dedi.

Gara'da PKK katliamı

Bu harekat üzerinde şehit düşen 3 askerimizle alçakça katledilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütü hem askerlerimiz, güvenlik güçlerimizle diğer kamu görevlilerimize hem de sivil vatandaşlarımıza acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Bebeklerden kadınlara, yaşlılara kadar ayrım gözetilmeksizin herkes hedef alınmıştır. Bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgüt bir süre kendi kabuğuna çekilmiştir.

Bu dönemde terör meselesini suhuletle çözüme kavuşturmak için tüm risklerini göze alarak çeşitli adımlar attık. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne göz diken çevrelerle birlikte hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı.

Sur, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit ilçelerimizde yaşanan hadiseler güvenlik kuvvetlerimiz müdahalesiyle bastırılmıştır. Sınırlarımız içerisinde kapsamlı terör operasyonları yürütülmüştür. Türkiye'ye terörden darbeye her yönetimi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir.

Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmak için de çok sayıda harekat gerçekleştirdik. Bu harekatlar sayesinde Suriye sınırlarımızın önemli bir bölümünü güvenli hale getirdik.

HDP'ye tepki

HDP'nin açıklamalarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan bir sürü zırvayı sıraladı

Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Toplantısındaki açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların, yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı ve devleti suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz.

İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum

Teröristlere arka çıkanların, acı bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri midemizi bulandırıyor. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum. CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkili hale getirecek kadar alçalabilen bu süfli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz. Hayatının bir bölümü memuriyetle, diğer kısmı siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa CHP'nin koltuğunu cebren işgal etmiş bir adamcağızdır. Böyle sorular soruyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız." açıklamasında bulundu.

Hiçbir operasyonu sahiplenmediler

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin uluslararası arenada yaptığı hiçbir operasyonu sahiplenmediğine değinen Erdoğan, "Bu zatın terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma Bakanı, askerinden, polisine kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye'den Karabağ'a kadar yaptığımız hiçbir operasyonu sahiplenmediler." dedi.