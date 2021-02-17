ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1829 artarak 500 bin 38'e yükseldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre; ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 380 artışla 28 milyon 384 bin 461'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1829 artarak 500 bin 38'e yükseldi. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 481 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 337 milyon 704 bini geçti.

ABD'de California eyaleti 3 milyon 485 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 579 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 837 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 498 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 937 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 921 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.