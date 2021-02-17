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İngiliz basınından Türkiye'nin insansız hava gücüne övgü

İngiliz Telegraph gazetesi, özellikle Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'da elde edilen başarının arkasında Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) olduğunu yazdı.

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Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) ülke sınırları dışında elde ettiği başarılar, İngiliz basınının dikkatini çekti.

Telegraph gazetesinde yer alan, "Ordunun büyüklüğü, ölümcül savaş etkisinden daha az önemli" başlıklı yazıda savaşın doğasının hızla değiştiğine dikkat çekildi.

Libya ve Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar yakın tarihli çatışmalarda modern teknoloji sayesinde savaş alanında hızlı başarı elde edildiği kaydedildi.

Türk yapımı İHA ve SİHA'lara işaret edilen yazıda, "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçlerinin bu toprakları ele geçirmede elde ettikleri başarı buna iyi bir örnek. Azerbaycanlılar, Ermeni mevzilerinin üstesinden gelmek için birlik göndermek yerine Türk (Bayraktar) TB2 uçakları kullanarak hedeflerine ulaştı" denildi.

Türkiye imzalı insansız araçların operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.

İngiliz ordusu kendi SİHA programını yürütmek istiyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığından İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

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