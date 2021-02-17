İngiliz basınından Türkiye'nin insansız hava gücüne övgü

Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) ülke sınırları dışında elde ettiği başarılar, İngiliz basınının dikkatini çekti.

Telegraph gazetesinde yer alan, "Ordunun büyüklüğü, ölümcül savaş etkisinden daha az önemli" başlıklı yazıda savaşın doğasının hızla değiştiğine dikkat çekildi.

Libya ve Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar yakın tarihli çatışmalarda modern teknoloji sayesinde savaş alanında hızlı başarı elde edildiği kaydedildi.

Türk yapımı İHA ve SİHA'lara işaret edilen yazıda, "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçlerinin bu toprakları ele geçirmede elde ettikleri başarı buna iyi bir örnek. Azerbaycanlılar, Ermeni mevzilerinin üstesinden gelmek için birlik göndermek yerine Türk (Bayraktar) TB2 uçakları kullanarak hedeflerine ulaştı" denildi.