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Galatasaray'da Sarachi'nin yerine Yairo Moreno geliyor

Galatasaray'da bir buçuk yıllık kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan Marcelo Saracchi ile oyuncunun sakatlık problemleri ve yüksek bonservisi nedeniyle ayrılma kararı alındı. Uruguaylı sol bekin alternatifini Meksika'da bulan Galatasaray, Leon'da forma giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Yairo Moreno ile ilgilenmeye başladı.

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Leipzig'den bir buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Alman kulübünün bonservisini 5 milyon avro olarak belirlediği Saracchi ile sık sakatlandığı için devam etmeyi düşünmüyor.

Saracchi'nin alternatifi de Meksika'da bulundu. Galatasaraylı scoutlar, Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek için girişimde bulunulacak. 16 maçta 2 gol atan Moreno'ya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bonservis ödenmeyecek.

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