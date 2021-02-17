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Altın mı Bitcoin mi? Ünlü iş adamı Jim Rogers'da dikkat çeken açıklama

ABD'li iş adamı Jim Rogers, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminin ardından özellikle tarıma ve altına yatırımın gelecekte kazandıracağını söyledi. Bitcoin konusunda net açıklamalarıyla bilinen Rogers, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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ABD'li ünlü işadamı Jim Rogers, yatırım tavsiyeleri verdi.

Altına dikkat çeken Rogers, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süreci tarımın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla gıdaya yatırım kazandırır" dedi.

Günümüzde düşüş gösteren altın ve gümüşün de orta ve uzun vadede kazandıracağını iddia eden Roger, "Petrolün yükseldiği döneme girdik. Bu da enerjinin de iyi getirisi olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Bitcoin konusunda net açıklamalarıyla bilinen ünlü işadamı, "Eğer Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız onun sıfıra gerileme ihtimalini de aklınızdan çıkarmayın. Bitcoin'de muhattap yok. Bitcoin'de patron kim?" ifadelerini kullandı.

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