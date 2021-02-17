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HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Putin parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi

Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yapılacak parlamento seçiminde ülkenin egemenliğine yönelik dış müdahalelere izin vermeyeceklerini bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileri ile yaptığı toplantıda, ülkesinde sonbaharda yapılacak parlamento seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere müdahaleyi engelleme konusunda bütün siyasi partilerin mutabık olduğunu kaydeden Putin, "Bu seçimi her türlü dış müdahale girişimlerinden korumakla yükümlüyüz. Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir darbeye izin veremeyiz ve vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Putin, çeşitli platformlara kullanıcı erişimini kısıtlayan bilişim şirketlerinin eylemlerinin ciddi tehdit olduğunu dile getirerek bu şirketlerin ABD'de de benzer eylemlerde bulunduğunu anımsattı ve "Eğer bu şirketler kendi ülkelerinde de böyle davranırsa, kendilerini ayrıcalıklı görerek başkalarına nasıl davranacak? Bu ciddi bir sorun. Bunu elbette önceden düşünmeliyiz" diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasından sonra muhalifler sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz protesto düzenlemişti. Polis müdahalesi ile gösterilere izin verilmemesi üzerine muhalifler, 19 Eylül'de yapılacak parlamento seçimine hazırlanacaklarını duyurmuştu.

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