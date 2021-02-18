Twitter'dan Erdoğan, Kalın, Çavuşoğlu ve Altun'a 'Türkiye devlet görevlisi' etiketi

Twitter; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Altun ve diğer bir dizi Türk yetkili ve kurumun hesaplarını 'Türkiye devlet görevlisi' olarak etiketledi.

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Twitter'ın geçen günlerde 'Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz' başlığı ile duyurduğu karar doğrultusunda müdahale ettiği ülke sayısını 21'e yükseltmişti.

Kararda, yeni sistemde dışişleri bakanları, kurumsal oluşumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler gibi hükümet yetkilileri etiketleneceği kaydedilmişti.

'Türkiye devlet görevlisi' etiketi

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarının yanı sıra bir dizi Türk yetkili ve kurum hesabının daha 'Türkiye devlet görevlisi' olarak etiketlendiği fark edildi.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter, geçen ağustos ayında ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den bazı resmi hesapları 'etiketlemişti.' Ancak medya alanında, Rusya ile Çin'in medya kuruluşları 'devlet destekli' diye etiketlenirken, BBC, Voice of Amerika, Deutsche Welle gibi batı medya kuruluşları bu etiketlemeden muaf bırakılmıştı.

Çifte standart tartışması

Sputnik ve RİA Novosti'nin bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı da, söz konusu uygulamanın çifte standart olduğunu açıklayarak batı medyasına yönelik de aynısının yapılmasını beklediklerini açıklamıştı.

Diğer yandan alınan bu son kararla birlikte Twitter'ın 'devlet destekli bilgi operasyonu yürütmekle' suçladığı İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Honduras, Ekvador, Mısır ve Küba etiketlenmiş oldu.