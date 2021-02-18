Hepsi İstanbul'da! Bu satılık evlerin fiyatı yarı yarıya daha ucuz
İSTANBUL'da uygun fiyatlara ev bulmak zorlaşırken bazı yöntemler neredeyse yarı yarıya fiyatla ev sahibi olunmasını sağlıyor. İşte ev sahibi olmak isteyenler için detaylar...
Ev sahibi olmak isteyenler uygun fiyatlar için arayış içinde. Ancak yükselen maliyetler, konut kredi faizlerinin artması, tapu masrafı, emlak komisyonu derken evin fiyatının üstüne on binlerce lira daha para koymak gerekiyor.
İnşaatların maliyeti de arttı
Geçtiğimiz yıl kamu bankalarının başlatmış olduğu çok uygun faizli konut kredisi kampanyasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el konutlarda stoklar neredeyse eritildi.
Hürriyet'ten Burak Taşçı imzalı habere göre, konut satışları pandemiye rağmen rekor kırdı. Stoklarda konutların azalması nedeniyle yeni yapılacak olan inşaatların maliyeti de arttı.
Yeni inşaatların başlamasıyla birlikte satış fiyatları şu anki seviyelerden daha yüksek olması bekleniyor. Malzeme, arsa, işçilik ve faizlerin yükselmesiyle yeni yapılacak konutların da fiyatı bu doğrultuda yükseliyor.