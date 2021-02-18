Porto'nun 80 saniyelik Juventus galibiyeti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto, konuk ettiği Juventus'u her iki devrenin başında bulduğu erken gollerle 2-1 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'ndaki mücadele tam anlamıyla golle başladı. Henüz 61. saniyede Mehdi Taremi takımını öne geçiren isim oldu. İranlı futbolcu, David Alaba'nın 2012-13 sezonunda Juventus'a 24. saniyede attığı golden sonra Devler Ligi'in en hızlı golünü kaydetti.

Juventus'ta maça yedek başlayan Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarı, ilk 45 dakika da olduğu gibi bir erken gole daha sahne oldu. Devrenin başlamasının üzerinden sadece 19 saniye geçerken bu kez Moussa Marega, Juve ağlarını bulan isim oldu: 2-0.

İtalyan ekibini az da olsa sevindiren gol 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi ve Porto Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra kalesinde gol gördü.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Porto, Juventus'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Mart'ta Torino'da oynanacak.