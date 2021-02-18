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İran 5.6 şiddetinde depremle sarsıldı! 10 kişi yaralandı

İRAN'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5.6 şiddetinde deprem oldu. 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden depreme ilişkin açıklama yaptı. Merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Herhangi bir ölüm bildirilmedi

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, yaptığı açıklamada, "Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 10 kişi yaralandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

Halidi, meydana gelen depremin ardından bölgeye dört değerlendirme ekibi gönderildiğini bildirdi.

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