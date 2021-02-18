Lider Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi; tüm kulvarlarda üst üste 17. galibiyetini aldı.Abone ol
Premier League'de Manchester City fırtınası sürüyor. Everton'a konuk olan lider Manchester City, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'de Phil Foden, 63'te Riyad Mahrez ve 77'de Bernardo Silva kaydetti.
Everton'ın golünü 37'de Richarlison attı.
Manchester City'de son haftaların formda ismi İlkay Gündoğan, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Üst üste 17. galibiyetini (ligde 12) elde eden Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, puanını 56'ya çıkarıp liderliğini sürdürdü.
Manchester City en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Everton ise 37 puanda kaldı.