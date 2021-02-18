BIST 1.541
DOLAR 6,98
EURO 8,42
ALTIN 400,19
HABER /  SPOR

Manchester City fırtınası sürüyor

Lider Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi; tüm kulvarlarda üst üste 17. galibiyetini aldı.

Abone ol

Premier League'de Manchester City fırtınası sürüyor. Everton'a konuk olan lider Manchester City, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'de Phil Foden, 63'te Riyad Mahrez ve 77'de Bernardo Silva kaydetti.

Everton'ın golünü 37'de Richarlison attı.

Manchester City'de son haftaların formda ismi İlkay Gündoğan, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Üst üste 17. galibiyetini (ligde 12) elde eden Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, puanını 56'ya çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Manchester City en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Everton ise 37 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavgada ortalık kan gölü: 1 ölü 6 yaralı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Yüzden fazla hayvanda mevcut! İşte en riskli koronavirüs senaryosu
Borussia Dortmund, Sevilla'yı deplasmanda devirdi
İran 5.6 şiddetinde depremle sarsıldı! 10 kişi yaralandı
SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı
Twitter'dan Erdoğan, Kalın, Çavuşoğlu ve Altun'a 'Türkiye devlet görevlisi' etiketi
Bugün kandil mi var Diyanet bugün ne kandili var?
Hadi Özışık'tan Selahattin Demirtaş'a zor soru
Capital Economics'ten dolar için hedef verdi
Yorumlar