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HABER /  SAĞLIK

Yüzden fazla hayvanda mevcut! İşte en riskli koronavirüs senaryosu

Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir corona  virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.  

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İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi  gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.  Corona virüs ile ilgili gezegenimizin dört bir yanında yüzlerce bilimsel araştırma yürütülüyor. Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir corona  virüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.  

100’den fazla hayvan mevcut
Independet’ta yer alan habere göre, en tehlikeli senaryo ise Covid ve MERS’in birleşmesi. Zira yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100’den fazla hayvan mevcut.  

411 corona virüsün genetik dizisini çıkarıldı
Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veri tabanı GenBank aracılığıyla 411 corona virüsün genetik dizisini çıkardı. Ekip bu dizileri bilgisayar algoritması kullanarak taradı. Söz konusu algoritma, her virüsün 12'den fazla memelide konaklayabileceğini belirledi. Ayrıca taranan her hayvan türünün en az 5 corona virüse ev sahipliği yapabileceği belirtildi.  

Son derece tehlikeli
Araştırmanın yazarları, "rekombinasyon" diye bilinen bu genetik karışımın, SARS-CoV-2 genlerinin başka bir corona virüs ile karıştığı durumda son derece tehlikeli olabileceği ihtimalinin altını çiziyor.

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