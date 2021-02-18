Cenk Tosun, Comolli'yi de Emre Belözoğlu'nu da geri çevirmiş

Geçen yılın devre arasında Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun, bu kez de Emre Belözoğlu'nu geri çevirmiş.

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Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı. Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Ancak Cenk gelen teklifleri Beşiktaş için bekletti. Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Comolli'yi de Emre'yi de geri çevirmiş

Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti. Ancak tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sadece Beşiktaş için dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe'yi de geri çevirdi.

Maaşında indirim yaptı

Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma uğruna maaşından da indirim yapmayı göze alarak sözleşmeyi imzaladı ve bu transferde mutlu sona ulaşıldı.