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Adana'da mide bulandıran görüntü! Vatandaşa yedireceklerdi

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da bir markete yapılan baskında 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

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Adana Kasaplar Odası tarafından ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markete baskın düzenlendi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un başkanlığında yapılan baskında dolap içerisinde 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü. Ürünlere Yüreğir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

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