Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara şehitleri tepkisi: Her şeyden önce ayıptır

Ahmet Hakan, Gara'da PKK'nın katletlettiği 13 vatandaşımızla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” açıklamasına tepki gösterdi.

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Terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 vatandaşımızı Gara'da şehit etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu, kahreden olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle hedef aldı.

13 şehidin sorumlusun Erdoğan olduğunu Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın gündeminde. "13 şehidin katili kim?" başlıklı yazısında yazar, bu soruya "Tabii ki tetiği çeken alçaktır. Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır. Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür." diye yanıt verdi.

Hakan, yazısının devamında sözü Kılıçdaroğlu'na getirerek, "Silahsız masum 13 insanımızı, kafalarına kurşun sıkarak öldüren ve öldürtenler kabak gibi ortadayken... “13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” diye açıklama yapmak. Her şeyden önce ayıptır." ifadelerine yer verdi. Hakan yazısına şöyle devam etti:

"Katilin siyasal uzantılarına bir-iki laf edeceksin"

"Önce katile “katil” diyeceksin. Sonra katilin örgütünü adını vererek lanetleyeceksin. Ardından katilin siyasal uzantılarına bir-iki laf edeceksin. Ancak bunları hakkıyla yaptıktan sonra... “İktidarın sorumluluğu” meselesine geçebilirsin.

Tetiği çekene, tetiği çektirene, tetiği çektirenin siyasal uzantısına tek harf bile etmeden... Sorumluluğun tamamını iktidara yüklersen...

Bu yaptığına muhalefet denmez. En hafif tabirle... Ayıp etmek denir."