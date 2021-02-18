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Ankara'da dağlık alanda cesedi bulunmuştu! Katil kayınbirader çıktı

ANKARA'da dağlık alanda öldürülmüş halde bulunan Ramazan Yüksel'in (37) katili eşinin kardeşi çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan kayınbirader Mahmut Ölmez (32) cinayeti gerekçesiyle itiraf etti.

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Keçiören ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel, geçen cumartesi günü Hisar Mahallesi mevkiinde dağlık arazide ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Yüksel'in, baş ve göğüs bölümünde 5 kurşun tespit edildi. Cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Ramazan Yüksel'in kayınbiraderi Mahmut Ölmez tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Tabanca kömürlükte!
Mahmut Ölmez, polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mahmut Ölmezi'in cinayette kullandığı tabanca ise evinin kömürlüğünde bulundu.

İfadesinde itiraf etti
Mahmut Ölmez, emniyetteki ifadesinde Ramazan Yüksel'i öldürdüğünü itiraf etti. Ölmez, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü ileri sürerek, "İki arkadaşımla birlikte eniştemle buluştuk ve dağlık alana çıktık. Arabayı park ettikten sonra yürümeye başladık. Yaklaşık 150-200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkararak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım" dedi.

Bunun üzerine Mahmut Ölmez'in yanında bulunan Fatih K. ile Recep Y. de gözaltına alındı. Mahmut Ölmez, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih K. ile Recep Y. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

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