ABD, Cizre’nin hemen dibinde yeni bir üs kuruyor! Muharrem Sarıkaya yazdı

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki bugünkü yazısında ABD'nin, Cizre’nin hemen karşısında yeni bir üs kurduğunu yazdı.

Abone ol

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ABD’nin Şırnak Cizre’nin karşısında yeni bir üs kurmak için bölgeye silah yığınağı yaptığını yazdı.

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

"Bir süredir özellikle sosyal medyada ABD ordusuna ait silah yüklü TIR’ların ve askeri araçların Irak’tan Suriye’ye silah taşıdığından söz ediliyor. Bu silahların YPG’ye veya uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’ye destek amacını taşıdığını ileri sürüyor. ABD’nin uzun süredir silahla donattığı YPG’ye yeni silah yığınağı yapmasının anlamı ne olabilir? Günlerdir kafama takılan sorunun yanıtını dün Arap News Haber Sitesi’nde buldum... Meğer, Türkiye sınırında, Cizre’nin hemen dibinde yeni bir üs kurmak için bu taşıma faaliyetini yürütüyormuş. TIR’ların gittiği adres de Cizre köprüsünü geçip yukarı doğru tırmandığınızda Dicle Nehri’nin hemen ötesinde, bağırsanız duyacak uzaklıkta bulunan Ayn Divar köyüymüş. Ayn Divar köyü denilen yerleşim aslında sınır çizilince yarısı Suriye’de kalan Çavuşköy’ün diğer parçası…"

Amacı açık

“Türkiye’nin hemen yanı başında böyle bir üssün kurulması, kamyonlar dolusu silah taşınması ve asker kaydırılmasının amacı açık” diyen Sarıkaya, şunları ifade etti:

"Irak içinde Sincar bölgesinde kanton olarak başlayıp, ileride Suriye’de devletleşme çabasında olan YPG ile buluşturmak ve gelecekte konfederatif yapıyı oluşturmak. Buna Türkiye’nin yanı sıra Şam, özellikle de bölgedeki etkinliğini gittikçe arttıran İran ne oranda müsaade eder bilinmez. Ancak yakın geleceğin yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; Sincar- Haseke’ye bir hat çekin çevresini kırmızı daire içine alın… Bugünden çevredeki yerleşimlerin adını öğrenin… Çünkü çok sürmez, geçmişte İdlib, Al Bab, Azez, Afrin isimlerini ne kadar çok tekrar ettiysek, yakında da Sincar, Haseke, Al Melikiye, Ayn Divar adlarını konuşur olacağız…"

Yazının tamamı için tıklayın...