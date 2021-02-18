'Dolar çok sert yükselecek' Ekonomist isim nedenini bu sözlerle açıkladı!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 6.90 seviyesini test eden dolarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya koydu. Faizlerin tekrar düşürüldüğü bir ortamda Türkiye’ye gelen sıcak paranın tekrar yurt dışına çıkacağını öne süren Zelyut, bu olduğunda doların sert yükseleceğini söyledi.

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Piyasalar tarihi günlerden geçiyor... Yaklaşık 3 buçuk ay önce 8.58 ile rekor seviyeye ulaşan dolar, 6.90'lara kadar düştü. Haftanın üçüncü işlem günü bugün bir miktar toparlayan dolar yeniden 7 bandına oturdu. Doların seyri için kritik gün yarın... Çünkü Merkez Bankası, yarın aylık politika faizini açıklayacak.. Piyasalarda yaşanan olağan dışı hareketleri değerlendiren Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut, dolar kuru ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Zelyut'a göre dolar yakın zamanda yeniden sert yükselecek.

Dolar neden düşüyor?

Para piyasalarında yaşanan son fiyat hareketlerinin ardından ekonomist Evren Devrim Zelyut’tan kritik bir analiz geldi. Evren Devrim Zelyut’a göre para baronları Türkiye’deki yüksek faizden faydalanmak için elindeki doları 8 TL’nin üzerinde sattı. Faizlerin tekrar düşürüldüğü bir ortamda Türkiye’ye gelen sıcak paranın tekrar yurt dışına çıkacağı Zelyut tarafından öne sürülürken dolar kuru da bu doğrultuda çok sert bir şekilde yükselecek.

“İş çığırından çıkmaya başladı''

Zelyut Merkez Bankası’nın dolar kurunu düşürmek için yükselttiği faizlerin son açıklanan rakamlara göre konut satışlarında çok büyük bir düşüşe neden olduğunu ifade etti. Hükümetin beton politikasından üretim politikasına bir an önce geçmesi gerektiği vurgulayan Zelyut yeni bir faiz artışının konut sektörünü yer bir edeceğini belirtti.

Zelyut “Ödemeler dengesi krizi, borç krizi, üretim krizi dedik bir de modelimizin yanlış olmasından kaynaklanan bir krizle karşı karşıyayız. Peki ne yapılması lazım? Acil olarak inşaatın yerine yapısal bir dönüşümle yeni sektörler koymamız lazım. Buna bu hükümetin karar vermesi lazım. Yoksa bu iş çığırından çıkmaya başladı.” diye konuştu