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Beşiktaş'ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı

Beşiktaş'ta aradığı kişiyi, "Paranız yurt dışına transfer edilecek, bunu engellememiz için paranızı bana teslim edin" diyerek 400 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, şüpheli 24 yaşındaki İsa Y., mağdur Y.S.'yi arayarak "Bankanıza yakın zamanda FETÖ operasyonu yapılacak, paranız yurt dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Paranızı bize teslim edin, kontrol edip geri verelim." dedi.

Bankasını arayarak parasını hazırlatan vatandaş, ertesi gün şüpheliye 400 bin TL'yi elden teslim etti.

Sonraki gün kendisini aramadıklarında dolandırıldığını anlayan Y.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Görüntüler tespit edildi
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin ilk olarak eşkalini, sonrasında kimliğini tespit etti.

Banka çalışanı iddiası
Yapılan operasyon sonucunda şüpheli, Pendik ilçesinde yaşadığı evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin, kimin hesabında ne kadar para olduğuna erişebildiği ve banka çalışanı olduğu öne sürüldü.

İsa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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