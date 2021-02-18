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Alper Taşdelen'den öğrenciler için büyük fedakarlık

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Lüks araçlara binmeyelim. Satıp parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza burs sağlayalım" diyerek makam aracını satışa çıkardığını duyurdu.

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Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Biz yapalım örnek olsun" diyerek tüm belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Makam aracını satışa çıkardığını duyuran Alper Taşdelen, "Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım, burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım" ifadelerini kullandı.

450 bin TL değer biçildi
9 Mart'ta saat 14.10'da Çankaya Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ihalede Alper Taşdelen'in satışa çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildiği belirtildi.

Alper Taşdelen'in bu adımı, göreve gelir gelmez makam aracını satıp ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i hatırlattı. Şayir geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacaklarını duyurmuştu.

10 bin adet tablet bilgisayarı dağıtmıştı
Öte yandan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede okuyan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 10 bin adet tablet bilgisayarı dağıtmıştı.

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