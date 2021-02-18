Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na yapılan otopsinin raporu çıktı! Ölüm nedeni belli oldu

Hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'na yapılan otopside ölüm sebebinin 'Aort damarı yırtılması' olduğu anlaşıldı.

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İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sabah'ın haberine göre, Adli Tabip raporunda Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirtildi.

Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, evi gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği belirtilmişti.

Olay yerinde ilk ifadesi alınan Yıldız Cüceloğlu’nun, eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söylediği aktarılmıştı. Cüceloğlu ayrıca eşinin cansız bedenini bulan yardımcılarının da yıllardır yanlarında olduğunu ve kendilerine çok güvendiğini söylediği öğrenilmişti.