Doğan Cüceloğlu evlilikleri bilinmeyen ilk eşi ve çocukları kimdir?

11. çocuklu bir ailenin son çocuğu olan ve uzun yıllar ABD'de kalan Doğan Cüceloğlu Emily ile evlenmiş ve bu evlilikten Ayşen, Elif ve Timur Cüceloğlu adında 3 çocuğu olmuştur. 10 yıl süren bu evlilik anlaşarak sona ermiştir. Doğan Cüceloğlu ikinci evliliğini ise Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.