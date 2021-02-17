Doğan Cüceloğlu evlilikleri bilinmeyen ilk eşi ve çocukları kimdir?
Yazdığı kitaplar ve söyleşileri ile birçok insanın yolunu aydınlatan Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 2 evlilik yapan Doğan Cüceloğlu'nun ilk eşi Emily olmuştur. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Cüceloğlu ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.
Doğan Cüceloğlu'nun zamansız ölümü başta ailesi olmak üzere, sanat, siyaset ve sevenlerini yasa boğdu. Yazdığı kitaplarla birçok kişinin hayatına dokunan, kılavuzluk yapan Psikolog Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı bulunan ve bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu'nun Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.
Duyanları keder içinde bırakan bu haberle birlikte ünlü yazarın hayatı da merak konusu oldu. Birçok vatandaş Doğan Cüceloğlu kimdir, aslen nereli, kiminle evli ve kaç çocuğu var sorularına yanıt aradı. İşte 'Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin' diyen Doğan Cüceloğlu'nun hayatına dair merak edilenler...
Öncelikle en çok merak edilen sorunun yanıtından başlayalım 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu aslen Mersin Silifkelidir. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan ünlü psikolog yıllar önce, henüz ABD'de doktora öğrencisi iken Emily ile tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş.
11. çocuklu bir ailenin son çocuğu olan ve uzun yıllar ABD'de kalan Doğan Cüceloğlu Emily ile evlenmiş ve bu evlilikten Ayşen, Elif ve Timur Cüceloğlu adında 3 çocuğu olmuştur. 10 yıl süren bu evlilik anlaşarak sona ermiştir. Doğan Cüceloğlu ikinci evliliğini ise Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.