Fenerbahçe Beko'nun konuğu Alba Berlin
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek.Abone ol
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.