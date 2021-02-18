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Fenerbahçeli Berke Özer'e 6 milyon Euro'luk teklif geldi

Belçika temsilcisi Genk, Westerlo'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'e talip oldu.

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Bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. Yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yarışının içinde tutan genç kaleci için bol sıfırlı teklifler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi. Belçika ekibi Genk'in Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık oynayan file bekçisi Berke Özer'e resmen talip olduğu ifade edildi.

6 milyon euro
Takvim'de yer alan habere göre; Genk'in genç eldiven için 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı çok az bulduğu öğrenildi.

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