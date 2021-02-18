Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

Cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Yaşadığı sakatlığın ardından dün takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı bugün netlik kazanacak.

Trabzonspor, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.