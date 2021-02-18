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Gaziantep'te öfkeli koca bıçakla dehşet saçtı! Kayıplara karıştı

GAZİANTEP'te, sabah saatlerinde tartıştığı yabancı uyruklu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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Olay, sabah erken saatlerde Beydilli Mahallesi 36 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, beş çocuk sahibi yabancı uyruklu karı koca Ali H. (38) ile Nur Cemil H. (36) sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline bıçak alan Ali H., eşi Nur Cemil H.'yi göğüs bölgesinden bıçakladı. Nur Cemil H., aldığı bıçak yarasıyla ağır yaralandı.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nur Cemil H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden beş çocuk annesi kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu koca Ali H. ise olay sonrası kaçtı. Kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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