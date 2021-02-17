Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken 'yarım saat'! Cenaze programı belli oldu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatan savcılık Cüceloğlu’nun evde yalnız kaldığı yarım saatlik dilimi incelemeye aldı. Cüceloğlu’nun eşinin 13.30’da evden ayrıldığı evin yardımcısının ise 14.00’da eve geldiği tespit edilince 13.30’dan itibaren çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yıldız Cüceloğlu’nun olay yerinde verdiği ilk ifadede eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu.