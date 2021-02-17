Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken 'yarım saat'! Cenaze programı belli oldu
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık kayıp yarım saatin peşine düştü. Eşinin evden çıktığı 13:30 ile temizlikçi kadının 14:00'te eve girdiği süre arasında geçen zamana ait kameralar inceleniyor.
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatan savcılık Cüceloğlu’nun evde yalnız kaldığı yarım saatlik dilimi incelemeye aldı. Cüceloğlu’nun eşinin 13.30’da evden ayrıldığı evin yardımcısının ise 14.00’da eve geldiği tespit edilince 13.30’dan itibaren çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yıldız Cüceloğlu’nun olay yerinde verdiği ilk ifadede eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı. Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.
O yarım saatte neler oldu?
Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.