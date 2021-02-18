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Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu! Sivas'ın o ilçesi adeta dondu

İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE’de gün içerisinde en düşük sıcaklık eksi 26.3 derece ile Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü, ilçede hayat adeta dondu.

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Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26.3 derece olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. Türkiye’nin en soğuk noktası Altınyayla ilçesinde hayat adeta dondu. Çatılarda uzun buz sakıtları oluştu. Hayvan yalakları buz kesti. Altınyaylalılar havanın çok soğuk olduğunu ancak soğuklara alışkın olduklarını belirtti.

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