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Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin annesi: "Devlet benim hep yanımdaydı"

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin (31) annesi Ayşe Güler, “Dört sene boyunca devlet benim yanımdaydı. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Ersoy hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç bırakmadı” dedi.

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2016 yılında görevli olduğu Hakkari’nin Çukurcu ilçesinde kaçırılan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edildi.

Şehidin Kurtuluş Mahallesi’ndeki evinde taziyeleri kabul eden annesi Ayşe Güler, oğlunu Malatya’ya giderek, kendisinin teşhis ettiğini söyledi. Oğlunun omuzundan tek kurşunla şehit edildiğini belirten anne Güler, “Kolu, bacağı her yeri sağlamdı. Dört sene boyunca devlet benim yanımdaydı. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Ersoy hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç bırakmadı. Ben Cumhurbaşkanımızla telefonda konuştuğumda 'kazı' dedim, 'kökünü kazı, benim oğlumun intikamını al' dedim. '13 tane şehidin intikamını al' dedim. Karşılığında Cumhurbaşkanım ‘tamam’ dedi” şeklinde konuştu.

''Devlet  var bizim arkamızda''
Terör örgütü PKK’yı Allah’a ve devlete bıraktığını belirten Ayşe Güler, “Devlet onlardan intikamımızı alacak ben bir şey demiyorum. Vatan sağ olsun. Ben oğlumu yetiştirdim, büyüttüm. PKK vurdu benim oğlumu. Ben oğlumu devlete verdim onlara vermedim. Allah razı olsun düğün konvoyu gibi konvoyla şehidimi götürdüm, gömdüm. Devlete zeval gelmesin” dedi.

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