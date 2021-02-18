İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 27'e yükseldiği belirtildi.