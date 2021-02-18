Meral Akşener Selahattin Demirtaş'a 'terörist' iması yaptı Pervin Buldan randevu talebini geri çekti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamalardan sonra, kendileriyle görüşmeleri askıya aldıklarını açıkladı.

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Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen Pençe Kartal - 2 operasyonunun siyasetteki yankıları sürüyor. Özellikle teröristlerin yaklaşık 6 yıldır rehin tuttukları asker, polis ve sivil 13 Türk vatandaşını şehit etmeleri sonrası, İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener ve milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı sert açıklamalar, HDP'yi rahatsız etti.

Akşener'in "Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek" açıklaması

Akşener'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Selahattin Demirtaş terörist mi?" sorusuna "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten." açıklaması HDP'yi kızdırdı.

"İYİ Parti ile görüşmeyi şu anda düşünmüyoruz"

Ensonhaber'de yer alan haberde terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Medya Haber TV'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti ile görüşmeyi şu anda düşünmediklerini belirtti.

"Terörist deme hakkına sahip değiller"

Pervin Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz İYİ Parti'den randevu talep edeceğimizi her zaman söyledik, 3 gün öncesine kadar. Niye? Meral Akşener'in HDP ve Selahattin Demirtaş'a dair çok ağır ithamları oldu. Bir muhalefet partisinin iktidar diliyle konuşmasını asla kabul etmeyiz. Meral Hanım'ın ne partimize ne de eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a yönelik terörist deme hakkına sahip olmadıklarını söyleyebilirim. O yüzden İYİ Parti ile yapacağımız görüşmenin bir gerçekliği yok."