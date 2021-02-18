Selahattin Demirtaş: PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gara operasyonunda PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara ilişkin mesaj yayımladı. Demirtaş, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kaçırılan 13 asker, polis ve sivilin öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı. Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek "Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum." düşüncesini dile getirdi.

Selahattin Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Açıkça kınıyorum"

- PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.

- Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır.

- Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır.