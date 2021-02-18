BIST 1.560
DOLAR 6,95
EURO 8,41
ALTIN 398,17
HABER /  OTOMOBİL

Otomobil devi duyurdu! 2 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover, dünya genelinde 2 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Abone ol

Jaguar Land Rover, yeni bir CEO yönetimi altında maliyetleri düşürürken, gelecek mali yılda global kadrolu iş gücünü yaklaşık 2.000 kişi azaltmayı planlıyor. Tata Motors Ltd.'ye ait şirket, e-postayla gönderilen bir açıklamada, çalışanlarına yeniden yapılanma planları hakkında bilgi vermeye başladı.

JLR, bu haftanın başlarında elektrifikasyon ve ilgili teknolojilere yatırım için 2,5 milyar pound (3,5 milyar dolar) yıllık bir bütçe açıkladı ve Jaguar markasının 2025 yılına kadar tamamen elektriğe geçeceğini bildirdi. JLR'nin yaklaşık 30.000'i Birleşik Krallık'ta olmak üzere 37.000 çalışanı var. Şirket, yeniden yapılanmasının saat başı ücretle çalışan imalat işçilerini etkilemeyeceğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Konya'da hortumla hamile eşini döverek öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Altın fiyatları dibi gördü teknik uzman Şatıroğlu yükseliş trendi için iki neden açıkladı
Trabzon'da vakalar patladı ek tedbirler devreye girdi! Sınırlama geldi
Gaziantep'ten acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
Manavgat'ta kontağı çevirdi otomobil alev aldı
Gülistan cinayetinde azmettirici baba 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş
Selahattin Demirtaş: PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum
Emre Belözoğlu, Kenan Karaman ve Santos Borre ile temasta
Yorumlar