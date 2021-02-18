Otomobil devi duyurdu! 2 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover, dünya genelinde 2 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

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Jaguar Land Rover, yeni bir CEO yönetimi altında maliyetleri düşürürken, gelecek mali yılda global kadrolu iş gücünü yaklaşık 2.000 kişi azaltmayı planlıyor. Tata Motors Ltd.'ye ait şirket, e-postayla gönderilen bir açıklamada, çalışanlarına yeniden yapılanma planları hakkında bilgi vermeye başladı.



JLR, bu haftanın başlarında elektrifikasyon ve ilgili teknolojilere yatırım için 2,5 milyar pound (3,5 milyar dolar) yıllık bir bütçe açıkladı ve Jaguar markasının 2025 yılına kadar tamamen elektriğe geçeceğini bildirdi. JLR'nin yaklaşık 30.000'i Birleşik Krallık'ta olmak üzere 37.000 çalışanı var. Şirket, yeniden yapılanmasının saat başı ücretle çalışan imalat işçilerini etkilemeyeceğini bildirdi.