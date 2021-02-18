Regaip Kandili duası peygamberimizin okuduğu dua hangisi

Regaip Kandili duası nasıl kandil gecesi çekilecek zikir ve tesbihler ile okunacak dualar hangileri? Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua haberimizde.

Abone ol

Regaip Kandili ihsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmeli. Regaip kandilinde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini, hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki dualarımızın kabul olduğu bu mübarek günde hangi ibadetleri yapmalıyız? Hangi dualar okunmalı? İşte detaylar...

Regaip Kandili Türkçe dua : Regaip Kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmeli ve Rab'dan istenmeli. Bunun için aşağıdaki Türkçe duayı da okuyabilirsiniz. Dua vakti olarak özel bir an yok. Ama eğer Regaip kandili için namaz kıldıysanız sonrasında dua etmekte fayda var.



Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi! Ey yüceler yücesi olan Allahım/ Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!