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Gaziantep'ten acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te içerisinde bir ailenin bulunduğu araç direksiyon hakimiyeti kaybolarak 3 metrelik menfeze yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kaza, dün öğle saatlerinden sonra yol genişletme çalışmalarının devam ettiği Gaziantep Nizip karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nizip istikametine giden ve içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu Ahmet Ö. idaresindeki Ford Focus marka araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrulduktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri kaza sonucu yaralanan 6 kişiyi hurdaya dönen araç içerisinde çıkararak Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı.


14 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Muhammet Burak Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Burak Ö.'nün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, kazada yaralanan ve Burak Ö.'nün babası olduğu öğrenilen sürücü Ahmet Ö.'nün hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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