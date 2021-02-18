Mostafa Mohamed radarda! İngiliz devi gözlemci gönderiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i izlemek için gözlemci göndermeye hazırlanıyor.

Abone ol

Devre arasında takıma katılan Mostafa Mohamed, oynadığı dört maçta da gol atmayı başardı. Fenerbahçe derbisinde attığı golle taraftarın takdirini kazanan Mostafa Mohamed hakkında bir transfer iddiası gündeme geldi. HaberTürk'ün haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Mohamed için gözlemci gönderecek.

Galatasaray'ın Ocak ayında Mısır'ın Zamalek kulübünden zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı göz dolduran 23 yaşındaki forvet, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İngiltere Premier lig ekiplerinden Crystal Palace, Mısırlı forveti takip etmeye başladı.

Alanya maçından itibaren izlenecek

Crystal Palace'nin oyuncu izleme komitesi Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mostafa Mohamed'i izleyecek. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 24 maçta sadece 27 gol atan İngiliz ekibi önümüzdeki yaz kadrosuna etkili bir forvet takviyesi yapmak istiyor.

Mostafa'yı 4 milyon dolara alma hakkı

Galatasaray 1.5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini 2022 yazında 4 milyon dolara alma hakkını elinde bulunduruyor.