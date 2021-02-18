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Konya'da hortumla hamile eşini döverek öldürdü! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da iki yıl önce dini nikahlı hamile eşi Halidiye El Hamit'i hortumla döverek öldüren kocaya öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Olay, 15 Kasım 2019'da Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Mahmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin, hortumla hamile olan Halidiye El Hamit'e vurdu. Hamit aldığı darbe ile hareketsiz kalırken, Mahmud El Hüseyin eşinin baygınlık geçirdiğini düşünüp, bir süre bekledikten sonra eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halidiye El Hamit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan  El Hüseyin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.  


Ağırlaştırılmış müebbet
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mahmud El Hüseyin'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, El Hüseyin'i 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.  

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